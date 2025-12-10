"Алор Брокер" в целом позитивно оценивает акции Норникеля

"Алор Брокер" в целом позитивно оценивает акции ГМК "Норильский никель", говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании Игоря Соколова.

"Драйверами роста для бумаг во вторник послужили хорошая ценовая конъюнктура и ослабление рубля. Сильное сопротивление лежит в районе 146 рублей, - отмечает эксперт. - В целом на акции ГМК смотрим умеренно позитивно. "Норникель", по сути, остался одним из немногих ненефтяных экспортеров, причем от его продукции внешний мир отказаться не может. У компании хорошее финансовое состояние и долг. Но это совершенно не значит, что бумага безостановочно рванет к сопротивлению и начнет его пробивать".

