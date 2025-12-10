БКС "Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 370 рублей за штуку для обоих типов бумаг, говорится в комментарии аналитиков Артема Перминова и Андрея Шарова.

Эмитент опубликовал сокращенные результаты за ноябрь 2025 года по РСБУ.

Эксперты отмечают, что в целом все основные тренды двух предыдущих месяцев сохранились. Сбербанк неплохо наращивает чистый процентный доход за счет роста кредитного портфеля и расширения чистой процентной маржи, комиссионный доход несколько сократился, стоимость риска стабилизировалась. Рентабельность капитала сохранилась на хорошем уровне в 22,7%.

"Мы сохраняем "нейтральный" взгляд на Сбербанк, который торгуется с мультипликатором P/E 2025п 4,2x против среднеисторических 5,3х. На наш взгляд, это оправданно в текущих макроэкономических условиях", - указывают Перминов и Шаров.

