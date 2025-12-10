Инвестиционная компания "Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 393 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика Сергея Жителева.

Эмитент выпустил сильную сокращенную отчетность за 11М25 по РСБУ.

Благодаря значительному сокращению отчислений в резервы в ноябре (минус 71%) чистая прибыль выросла на 26,8%, до 148,7 млрд руб.

"Можно прогнозировать, что по итогам года совокупная чистая прибыль Сбербанка превзойдет наши ожидания в 1,62 трлн руб. и достигнет 1,68-1,72 трлн руб." - отмечает эксперт.

Банк проведет в среду "День инвестора", на котором могут быть озвучены прогнозы по ключевым показателям.

"Мы рекомендуем "покупать" акции Сбербанка с целевой ценой 393 рубля за штуку", - указывает Жителев.

