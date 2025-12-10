ЦБ РФ, скорее всего, понизит ставку до 16% на заседании 19 декабря - УК "Первая"

ЦБ РФ, скорее всего, понизит ключевую ставку до 16% на заседании 19 декабря, полагает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк.

Недельная инфляция с 25 ноября по 1 декабря снизилась до 0,04% с 0,14% неделей ранее и осталась ниже 4% в пересчете на год, отмечает эксперт в комментарии. Итоговые данные Росстата по инфляции в ноябре выйдут 10 декабря.

"В условиях активизации кредитования, роста инфляционных ожиданий бизнеса и населения и предстоящего повышения НДС Банк России, вероятно, продолжит следовать осторожному подходу, предполагающему небольшие шаги (в пределах 50 б.п.) и паузы в снижении ключевой ставки. На заседании 19 декабря в базовом сценарии регулятор может снизить ключевую ставку на 0,5 п.п. до 16%", - прогнозирует Ващелюк.

