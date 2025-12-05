Акции НОВАТЭКа по-прежнему обладают сдержанной инвестпривлекательностью - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "НОВАТЭКа" по-прежнему обладают сдержанной инвестиционной привлекательностью, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Объем реализации газа компанией, включая СПГ, в январе-сентябре 2025 года составил 55,8 млрд куб. м, что на 0,6% ниже значения аналогичного периода прошлого года, констатируют эксперты.

На фоне снижения стоимости нефти, крепкого курса рубля, внешнеторговых ограничений и неопределенности в части обеспечения проекта "Арктик СПГ 2" газовозами ледового класса ARC7 аналитики по-прежнему сдержанно смотрят на инвестиционную привлекательность акций "НОВАТЭКа" и не включают их в список фаворитов.

