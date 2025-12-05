Рубль, вероятно, пока будет оставаться крепким - "ВТБ Моя Аналитика"

Рубль, вероятно, будет оставаться крепким до конца текущего месяца на фоне складывающихся более низкими цен на нефть и необходимости больших продаж валюты из ФНБ, полагают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика".

При этом, отмечают они в комментарии, сезонный пик спроса на валюту для импорта уже пройден. Это создает привлекательные возможности для формирования валютной экспозиции портфеля через прямую покупку юаня, валютные облигации или другие квазивалютные инструменты.

