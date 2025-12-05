"Финам" рекомендует "держать" акции НОВАТЭКа с прогнозной ценой 1263 руб

"Финам" рекомендует "держать" акции "НОВАТЭКа" с прогнозной стоимостью на уровне 1263 рублей за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 8,8%, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

Бумаги эмитента за последний год смогли значительно опередить рынок на фоне низкой базы, надежды рынка на успех в переговорах относительно конфликта на Украине и частичного запуска "Арктик СПГ 2", констатирует эксперт.

В то же время, отмечает он, проекты компании после "Арктик СПГ 2", даже без учета влияния санкций, пока находятся под вопросом из-за высокой конкуренции на мировом рынке СПГ.

Кроме того, указывает Кауфмвн, конъюнктура на мировых рынках СПГ и нефти пока что остается достаточно негативной, что вместе с крепким рублем локально ограничивает "апсайд" акций "НОВАТЭКа".

"Для расчета целевой цены акций мы использовали метод суммы составных частей, рассчитывая стоимость крупнейших проектов по методу DCF", - говорится в обзоре аналитика "Финама".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.