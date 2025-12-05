Рубль, скорее всего, будет торговаться у 77-80 руб./$1 и 10,9-11,3 руб. за юань в ближайшие месяцы - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research считают, что в декабре 2025 года и январе 2026 года рубль будет стабильным, займет уровень около 77-80 руб./$1 и 10,9-11,3 руб. за юань в отсутствие быстрого улучшения в геополитике, говорится в материале.

Позитивно для рубля будет действовать рост продаж валюты по бюджетному правилу, дополнительно его поддержат продажи валюты экспортерами для выплаты дивидендов, указывают эксперты.

Аналитики инвестбанка при этом не исключают, что в случае реализации оптимистичного сценария в геополитике рубль может вырасти до 10-10,6 руб. за юань и 70-75 руб./$1. Хотя такое укрепление, по их мнению, вероятно, не будет устойчивым.

Также отмечается в материале SberCIB, что в базовом сценарии на 2026 год ожидается ослабление национальной валюты: по-прежнему снижение рубля до 14,7 руб. за юань и 100 руб./$1.

Этому, на взгляд аналитиков, будут способствовать снижение ключевой ставки Банка России, планируемое сокращение продаж валюты со стороны ЦБ и возможный спад продаж валюты экспортерами из-за низких цен на нефть.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.