Существенное изменение обстановки на рынке акций РФ в пятницу не ожидается - ПСБ

Существенное изменение обстановки на российском рынке акций на торгах в пятницу не ожидается, говорится в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгения Локтюхова.

"Рассчитываем, что индекс Мосбиржи продолжит проторговывать диапазон 2600-2700 пунктов, пытаясь удержаться в его верхней половине по итогам недели в ожидании новостных вводных, способных оказать поддержку, - пишет эксперт. - В отсутствие новостей участники рынка могут продолжить отыгрывать идеи в менее ликвидных бумагах, способных стать бенефициарами снижения ставки (в первую очередь девелоперы, но не исключаем сохранения спроса на сильных представителей сталелитейной отрасли), а также, ввиду крепнущего рубля, в более "идейных" или спекулятивно привлекательных историях во внутренних секторах, в частности, в потребсекторе (ПАО "Корпоративный центр ИКС 5", МКПАО "Лента", "Инарктика"), hi-tech (МКПАО "Озон" перед дивидендами, "ВК", "Группа Позитив"), бумагах электроэнергетики и автопрома".

