Курс рубля может закрепиться в диапазоне 10,5-11 руб./юань - ПСБ

Тенденция на укрепление национальной валюты может продолжиться в пятницу, что приведет к закреплению пары юань/рубль в диапазоне 10,5-11 руб. за юань, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Это будет сигнализировать о возможности удержанию рублем позиций до конца текущего года на более крепких уровнях - ожидаем, что данный диапазон в декабре сохранит свою актуальность с тяготением китайской валюты к концу декабря к его верхней границе, - указывает эксперт в комментарии. - Текущие уровни являются привлекательным для покупки импортерами, что может способствовать росту спроса на валюту со стороны юрлиц и поддержать котировки иностранных валют. Также стабилизации ситуации на рынке может поспособствовать рост спроса на валюту со стороны населения в преддверии новогодних каникул и смягчение денежно-кредитной политики на заседании ЦБ РФ в декабре".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.