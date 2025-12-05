"Финам" повысил рейтинг акций CSOP Hang Seng TECH Index ETF до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций CSOP Hang Seng TECH Index ETF с "держать" до "покупать", сохранив прогнозную стоимость на уровне 6,79 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что предполагает потенциал роста 23,7% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Дмитрия Лозового.

"Доходность фонда за последние двенадцать месяцев составила 28,3% и оказалась на уровне доходности основных китайских индексов", - указывает он.

Искусственный интеллект в Китае развивается очень быстро и становится важным драйвером роста технологического сектора, отмечает эксперт.

По оценкам отраслевых исследований, рынок ИИ в Китае в 2024 году составил десятки миллиардов долларов и продемонстрировал двузначную динамику роста, а прогнозы предполагают его многократное расширение в ближайшие годы.

Рост поддерживается и государственными инициативами по финансированию и внедрению ИИ-проектов, обращает внимание Лозовой.

К 2031 году рынок может вырасти до $194 млрд (GAGR 2024-2031 гг. равен 27,7%).

Кроме того, указывает аналитик инвесткомпании, правительство КНР создало фонд размером 60 млрд юаней (примерно $8,2 млрд) специально для развития инноваций в ИИ, включая крупные проекты, инфраструктуру и внедрение технологий.

Отрасли, где ИИ уже активно используется - производство, медицина, розничная торговля и финтех. Доля компаний, применяющих генеративный ИИ и LLM, растет каждый год.

Смягчение торгового конфликта США и Китая уже улучшает ситуацию в технологическом секторе, отмечает Лозовой в обзоре: снижаются риски для цепочек поставок, растет интерес иностранных инвесторов. Дополнительно администрация Дональда Трампа рассматривает ослабление экспортных ограничений на передовые ИИ-чипы, что может открыть китайским техкомпаниям доступ к продукции NVIDIA и заметно увеличить привлекательность сектора.

Основные риски для ETF, по мнению эксперта "Финама", сопряжены с торговым конфликтом с США, но он, вероятно, завершился. Дополнительным риском может стать замедление темпов развития ИИ в мире, хотя это пока также не наблюдается.

CSOP Hang Seng TECH Index ETF - биржевой фонд, который реплицирует индекс Hang Seng TECH и дает экспозицию на крупнейшие технологические и смежные компании Гонконга, Китая и Сингапура (топ-30 по капитализации из секторов потребительских товаров, технологий, телеком и медиа, финансовых услуг, здравоохранения).

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.