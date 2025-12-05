Закрепление выше 118,2п откроет индексу RGBI дорогу к 118,95п - БКС Экспресс

Закрепление индекса RGBI выше уровня в 118,2 пункта откроет ему дорогу к 118,95 пунктов, говорится в комментарии аналитика Людмилы Рокотянской на портале БКС Экспресс.

"Индекс гособлигаций продолжает восхождение наверх и пытается закрепиться выше 118,2п. Если получится, это откроет дорогу для движения к следующей цели/сопротивлению на 118,95п, - пишет эксперт. - Позитивом для гособлигаций служат ожидания по предстоящему заседанию Банка России, позитивные данные по динамике недельной инфляции и ультракрепкий рубль. Со стороны геополитики тоже поступают обнадеживающие сигналы - возможно, рынок долга начал впитывать и этот фактор".

Объемы торгов утром довольно высокие, несмотря на эффект пятницы, отмечает Рокотянская. Наибольшие обороты заметны в выпусках ОФЗ серий 26252 и 26253.

