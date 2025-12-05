"ВТБ Моя Аналитика" сохраняет прогноз снижения цены нефти до $55/барр. в ближайшие месяцы

"ВТБ Моя Аналитика" сохраняет прогноз снижения котировок нефти марки Brent до $55 за баррель в ближайшие месяцы, говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала.

"Нефть упорно торгуется в диапазоне $60-65 за баррель. Цена остается под воздействием разнонаправленных геополитических новостей. При этом запасы сырья в США продолжают устойчиво расти. Как показывают данные, с марта суммарные запасы нефти и нефтепродуктов в США (включая госрезерв) выросли примерно с 1590 до 1690 млн баррелей - до максимумов с начала 2022 года, - отмечают эксперты. - Мы по-прежнему ожидаем снижения цены нефти марки Brent до $55 за баррель в ближайшие месяцы на фоне очевидного избытка на мировом рынке нефти, который лишь усилится в 2026 году".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.