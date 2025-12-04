Цена акций Netflix, вероятно, останется под давлением в ближайшее время - инвестбанк "Синара"

Котировки акций Netflix Inc., вероятно, останутся под давлением в ближайшее время, полагают аналитики инвестиционного банка "Синара".

Бумаги упали в среду в цене на 5% после сообщения о том, что компания сделала предложение о покупке студии и стримингового бизнеса Warner Bros. Discovery в рамках второго раунда торгов, в котором также принимали участие Paramount Skydance и Comcast.

Неясно, какую сумму предлагал каждый из претендентов, отмечают эксперты, но предыдущие предложения Paramount, которые Warner Bros. Discovery отклонила, оценивали приобретение в $60 млрд (что давало 91% премии к цене до запуска тендера на покупку).

"Потенциальная сделка выглядит рискованной: при завышенной, на наш взгляд, оценке (P/E 60,8) Warner Bros. Discovery остается убыточной и, по консенсус-прогнозу, выйдет на прибыль лишь в 2028 году, а также потребуется одобрение антимонопольного органа. Мы ожидаем, что котировки акций Netflix останутся под давлением", - пишут аналитики в комментарии.

