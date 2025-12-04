"АКБФ" повысил прогнозную цену акций ВТБ до 149,46 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" повысила прогнозную стоимость обыкновенных акций ВТБ до 149,46 рубля за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 107% от текущего уровня, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков.

Несмотря на слабую динамику котировок бумаг, новости последних недель формируют позитивный фон, отмечают эксперты.

Банк получил от ЦБ РФ разрешение на вторую реорганизацию замороженных активов, а срок регулирования иммобилизованных активов перенесен на 1 апреля 2027 года.

Позитив для норматива достаточности капитала могут дать изменения в учете нематериальных активов - до +0,5 п.п. Также ВТБ сохраняет прогноз чистой прибыли на уровне 500 млрд руб. в 2025 году и 659 млрд руб. в 2026 году. Прогноз чистой процентной маржи на 2026 год - 3%, комиссионных доходов - рост на 23%.

Эмитент допускает возобновление выпусков субординированных инструментов после 2027 года и рассматривает конвертацию "префов" в "обычку" в январе-мае 2026 года.

Оценка дивидендных выплат банка по итогам 2025 года по-прежнему составляет 18,8 рубля на обыкновенную акцию.

"В начале сентября на основе наших предварительных оценок эффекта конвертации привилегированных акций эмитента в обыкновенные, ожидая (с учетом заявлений руководства ВТБ) в начале 2026 года появления информации об итоговых решениях менеджмента в отношении данной конвертации, мы повысили дисконт-поправку на риски вложений в бумаги с 30% до 55%. Сохраняем данную оценку с учетом поступающих новостей", - пишут аналитики "АКБФ" в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.