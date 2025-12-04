Рубль, вероятно, ослабнет до 82 руб./$1 к концу 2025г - инвестбанк "Синара"

Курс пары доллар/рубль, вероятно, к концу текущего года продвинется к уровню 82 руб./$1, диапазон 85-90 руб./$1 представляется вероятным только в первом полугодии следующего года, считают главный экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин и старший аналитик Александр Афонин.

Рубль остался относительно сильным в ноябре. Это, указывают эксперты, объясняется значительным притоком иностранной валюты на внутренний рынок.

"Главную, на наш взгляд, роль сыграла репатриация валютных депозитов компаний, оказавшихся перед лицом санкций, за два месяца они влили в финансовую систему России почти $20 млрд, - пишут Коныгин и Афонин в обзоре. - К тому же сверх обычных объемов увеличили в октябре продажи валюты экспортеры, которым необходимо было компенсировать падение цены нефти марки Urals к $40 за баррель. В то же время импорт не рос, вследствие чего спрос на иностранную валюту на внутреннем рынке оставался относительно слабым".

Последние, сентябрьские, данные по внешней торговле подтвердили большой профицит, обеспеченный, в частности, увеличением экспорта минеральной продукции сразу на $7 млрд.

"Действующие в совокупности, все эти факторы, не относящиеся, впрочем, к долговременным, создали благоприятный для рубля фон, и почти весь ноябрь курс USD/RUB оставался ниже 80 руб./$1", - констатируют аналитики инвестбанка.

"Ожидаем в декабре плавной девальвации, так как приток валюты оскудевает. Во-первых, уменьшается эффект от репатриации денег с зарубежных депозитов. Во-вторых, продажи иностранной валюты экспортерами вернутся, вероятнее всего, к более привычным сезонным параметрам. В декабре, когда компании, закрывая год, производят расчеты, мы, как правило, наблюдаем и увеличение платежей за импорт, что выливается в рост спроса на иностранную валюту, - указывают эксперты в материале банка. - Мы предполагаем, что курс USD/RUB к концу года продвинется к 82 руб./$1, в то время как диапазон 85-90 руб./$1 представляется вероятным только в 1П26. Если еще учитывать и перспективы деэскалации, резкого ослабления рубля в декабре ожидать, по всей видимости, не приходится".

