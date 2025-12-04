Снижение индекса доллара поддерживает цену на золото - "Финам"

Снижение индекса доллара поддерживает цену на золото, однако в случае преодоления "медведями" поддержки на уровне $4190 за тройскую унцию котировки могут уйти к уровню $4150 за тройскую унцию, говорится в материале аналитика "Финама" Николая Дудченко.

"S&P сообщил в среду, что PMI в секторе услуг в ноябре составил 54,2п против ожидавшихся 55п. Напомним, что в предыдущем месяце тот же S&P насчитал 54,8п Между тем цифры от ISM оказались на сей раз чуть более оптимистичными. Институт сообщил о росте индекса до 52,6п против ожидавшихся 52п", - отмечает Дудченко.

ADP между тем сообщил о сокращении количества занятых на 32 тысячи в ноябре. Это третье сокращение в текущем году (предыдущие два были в сентябре и в июне).

DXY усилил падение - в среду снижение индекса составило порядка 0,4%. Итого, указывает аналитик "Финама", с начала недели индекс доллара теряет уже более 0,6% - может получиться вторая неделя падения подряд.

"Напомним также, что 1 декабря 2025 года ФРС завершила свою программу стерилизации ликвидности (QT). Теперь может начаться обратный процесс. Рынок, кроме всего прочего, ждет смены Пауэлла, что также является "медвежьим" сигналом для американской валюты", - отмечает Дудченко.

Saxo Bank, славящийся своими шокирующими обзорами, представил очередное видение дальнейшего развития ситуации, обращает внимание эксперт инвесткомпании.

"Банк считает, что юань, обеспеченный золотом, сможет потеснить американскую валюту и станет вторым глобальным якорем, не заменяя доллар. В целом мы полагаем, что в этом прогнозе нет ничего крайне шокирующего, учитывая то, что о дедолларизации экономики спекуляции ведутся уже несколько лет, а наиболее перспективным кандидатом на место доллара может действительно стать китайская национальная валюта, - пишет аналитик "Финама" в обзоре. - Произойдет это или нет - не столь важно (хотя мы бы скорее оценили такую вероятность как высокую, только в очень долгосрочной перспективе), самое главное, что подобного рода слухи подогревают интерес к металлу и, соответственно, положительно влияют на спрос".

"С точки зрения технического анализа произошел ретест локальной трендовой линии в качестве уровня поддержки (отметка $4190/унцию). В настоящее время "медведи" пытаются его продавить. Ближайший уровень поддержки в случае, если им это удастся, находится примерно на отметке $4150 за тройскую унцию", - указывает аналитик.

