"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Т-Технологий с прогнозной ценой 3950 руб

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям МКПАО "Т-Технологии" с прогнозной стоимостью на уровне 3950 рублей за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 26,8%, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

Темпы роста финансовых показателей эмитента хотя и замедлились в III квартале 2025 года из-за постепенного исчерпания эффекта от приобретения Росбанка, но остаются одними из самых высоких в секторе, констатирует эксперт.

Мы рассчитываем, что благодаря сильному бренду и эффективной бизнес-модели группа продолжит очень уверенно смотреться в финансовом плане в ближайшие годы, несмотря на сложную ситуацию в экономике. При этом небольшие, но регулярно выплачиваемые дивиденды и запуск программы buyback окажут дополнительную поддержку акциям, - пишет Додонов в обзоре. - Считаем, что бумаги "Т-Технологий" обладают неплохим потенциалом роста и являются интересным инструментом для среднесрочных инвестиций. Наша оценка справедливой стоимости данных бумаг рассчитывается как среднее двух оценок, полученных путем сравнения с российскими аналогами по коэффициентам P/E 2026П и P/B и по историческим мультипликаторам эмитента".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.