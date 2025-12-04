.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Фундаментальные изменения на рынке ОФЗ до конца 2025г маловероятны - инвестбанк "Синара"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
04 декабря 2025 года 16:00
Фундаментальные изменения на рынке ОФЗ до конца 2025г маловероятны - инвестбанк "Синара"
Фундаментальные изменения на рынке рублевых гособлигаций до конца текущего года маловероятны, считают главный экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин и старший аналитик Александр Афонин. Рынок ОФЗ завершил ноябрь без явно выраженного тренда, констатируют эксперты. В первой половине месяца сохранялся оптимизм, однако в отсутствие очевидных драйверов для роста рынок к его середине "лег в дрейф" и остальное время лишь колебался, не имея четкого направления движения, отмечают они. Кривая доходности госбумаг за месяц приняла более плоский вид: в коротких выпусках доходности подросли на 15-30 б.п. (до 14-14,3% годовых), в средне- и долгосрочных - опустились на 20-40 б.п. (до 14,6-15%). "Мы не ожидаем до конца года существенных изменений на рынке. Единственное, помимо непредсказуемой геополитики, событие, способное привнести волатильность, - это решение Банка России по ключевой ставке, но только в том случае, если оно радикально разойдется с ожиданиями инвесторов", - пишут Коныгин и Афонин в материале инвестбанка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ОБЛИГАЦИИ-ПРОГНОЗ
.
04 декабря 2025 года 18:28
Курс пары доллар/рубль, вероятно, к концу текущего года продвинется к уровню 82 руб./$1, диапазон 85-90 руб./$1 представляется вероятным только в первом полугодии следующего года, считают главный экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин и старший аналитик Александр Афонин. Рубль... читать дальше
.04 декабря 2025 года 17:54
SberCIB Investment Research сохраняет оценку "покупать" для акций ПАО "Озон Фармацевтика" с прогнозной стоимостью на уровне 73 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков. Компания считает, отмечают эксперты, что рост free-float до 14,2% не приведет к тому, что ее бумаги включат в индекс... читать дальше
.04 декабря 2025 года 17:16
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям МКПАО "Т-Технологии" с прогнозной стоимостью на уровне 3950 рублей за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 26,8%, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. Темпы роста финансовых показателей... читать дальше
.04 декабря 2025 года 16:37
Котировки акций Netflix Inc., вероятно, останутся под давлением в ближайшее время, полагают аналитики инвестиционного банка "Синара". Бумаги упали в среду в цене на 5% после сообщения о том, что компания сделала предложение о покупке студии и стримингового бизнеса Warner Bros. Discovery в рамках... читать дальше
.04 декабря 2025 года 15:17
Снижение индекса доллара поддерживает цену на золото, однако в случае преодоления "медведями" поддержки на уровне $4190 за тройскую унцию котировки могут уйти к уровню $4150 за тройскую унцию, говорится в материале аналитика "Финама" Николая Дудченко. "S&P сообщил в среду, что PMI в секторе услуг... читать дальше
.04 декабря 2025 года 14:05
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Salesforce Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $321,42 за штуку, что предполагает потенциал роста 35,7%, сообщается в материале аналитика Дмитрия Лозового. "Эмитент недавно хорошо отчитался за второй квартал 2026 финансового года. Компания... читать дальше
.04 декабря 2025 года 13:13
"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею "покупать бумаги "МТС" с целью 260 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования июль 2026 года. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 23%, сообщается в материале аналитиков сервиса. "В ходе цикла снижения ключевой ставки компании с... читать дальше
.04 декабря 2025 года 12:40
Инвестиционная компания "АКБФ" повысила прогнозную стоимость обыкновенных акций ВТБ до 149,46 рубля за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 107% от текущего уровня, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков. Несмотря на слабую динамику котировок бумаг,... читать дальше
.04 декабря 2025 года 12:04
Акции компаний сектора электроэнергетики РФ по-прежнему фундаментально непривлекательны - "Алор Брокер"
Акции компаний сектора электроэнергетики на российском фондовом рынке по-прежнему фундаментально непривлекательны, включать их в среднесрочный портфель не стоит, считают аналитики инвестиционной компании "Алор Брокер". "В лидерах роста в среду были акции "Россетей", подорожавшие на 4,5%. Здесь... читать дальше
.04 декабря 2025 года 11:33
"КИТ Финанс Брокер" повысил прогнозную стоимость акций МКПАО "Т-Технологии" с 4800 рублей до 5000 рублей за штуку на горизонте года, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании. Эмитент опубликовал сильные результаты по итогам девяти месяцев и III квартала... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.