04 декабря 2025 года 12:04
Акции компаний сектора электроэнергетики РФ по-прежнему фундаментально непривлекательны - "Алор Брокер"
Акции компаний сектора электроэнергетики на российском фондовом рынке по-прежнему фундаментально непривлекательны, включать их в среднесрочный портфель не стоит, считают аналитики инвестиционной компании "Алор Брокер". "В лидерах роста в среду были акции "Россетей", подорожавшие на 4,5%. Здесь продолжает отыгрываться новость, что полученные от компаний сектора дивиденды государство будет направлять на инвестиции в них, - отмечают эксперты в комментарии. - По-прежнему считаем бумаги электроэнергетики фундаментально непривлекательными и не рекомендуем их включать в среднесрочные портфели, поскольку потребность в инвестициях у них кратно выше возможной помощи со стороны государства. Кроме того, вряд ли данным эмитентам удастся индексировать цены на свои услуги темпами выше инфляции". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
