Диапазон 2600-2700п по индексу Мосбиржи сохранит актуальность в четверг - ПСБ

Торговый диапазон 2600-2700 пунктов по индексу Мосбиржи останется актуальным в четверг, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Рынок две последних недели консолидируется в данном коридоре и для выхода за его границы, на наш взгляд, может понадобиться существенный стимул. При этом в первой половине торгов рынок может попытаться перейти к восстановлению, что приведет к закрытию "гэпа" среды, - пишет эксперт в комментарии. - Однако сохранение повышенного уровня неопределенности во второй половине дня может привести к отступлению индекса Мосбиржи в нижнюю половину данного диапазона и тестированию зоны поддержки 2600-2630 пунктов".

