04 декабря 2025 года 11:02
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для "префов" Транснефти
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для привилегированных акций "Транснефти" с прогнозной стоимостью на уровне 1600 рублей за штуку, сообщается в материале старшего аналитика Алексея Кокина. Министерство юстиции зарегистрировало приказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС) об индексации в 2026 году тарифов на услуги "Транснефти" по транспортировке нефти и нефтепродуктов в среднем на 5,1%. Соответствующий документ размещен на сайте правовой информации. На такую же величину предлагается индексировать тарифы на транспортировку и перевалку нефтепродуктов с января 2026 года. Долгосрочная тарифная политика правительства предусматривает индексацию тарифов эмитента до уровня чуть ниже прогноза инфляции на очередной год (99,9% уровня прогнозируемого индекса потребительских цен в предстоящий период регулирования), отмечает эксперт. Повышение тарифов с 1 января 2025 года на 9,9% стало исключением, позволившим компании частично компенсировать увеличение налога на прибыль с 2025 года до 40%. Индексация расценок на услуги по прокачке в 2026 году практически совпадает с прогнозом Минэкономразвития по среднему темпу роста ИПЦ в следующем году (5,1%), указывает Кокин. "Это решение может сказаться на рентабельности оператора, поскольку тарифы на электроэнергию будут расти в следующем году быстрее, чем остальные цены. Однако с учетом вероятного увеличения добычи нефти благодаря инициативе ОПЕК+ наращивание объемов прокачки должно компенсировать снижение рентабельности, - пишет аналитик инвестбанка в обзоре. - Оставляем в силе рейтинг "покупать" по привилегированным акциям "Транснефти" (целевая цена - 1600 руб.)". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
