Акции НоваБев сохраняют привлекательность - "Цифра брокер"

Акции "НоваБев Групп" сохраняют привлекательность, прогнозная стоимость бумаг составляет 816 рублей за штуку на горизонте года, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер".

Эксперты обращают внимание, что в ЕГРЮЛ появилась запись о преобразовании "ВинЛаб" в публичное акционерное общество, что является логичным шагом в рамках подготовки к возможному IPO.

Потенциальный выход "ВинЛаб" на биржу может предоставить импульс для позитивной переоценки акций материнской компании, "Новабев Групп", которой принадлежит сеть магазинов, отмечают они.

Ранее менеджмент "ВинЛаб" объявил новую дивидендную политику: выплаты в размере не менее 50% от чистой прибыли планируются производить два раза в год (по итогам I полугодия прибыль компании превысила 2 млрд руб.).

"Акции "НоваБев" в среду показывали опережающую индекс Мосбиржи динамику. По нашей оценке, они сохраняют привлекательность, принимая во внимания целевой ориентир на уровне 816 руб. за штуку на горизонте двенадцати месяцев", - пишут аналитики в материале.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.