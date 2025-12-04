ЦБ РФ, вероятно, снизит ставку до 16% в декабре - "Цифра брокер"

Банк России, вероятно, понизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов (до 16% годовых) по итогам заседания 19 декабря 2025 года, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Темпы роста потребительских цен на неделе с 25 ноября по 1 декабря составили 0,04% по сравнению с 0,14% неделей ранее.

Годовая инфляция на 1 декабря оценивается на уровне 6,62%, приблизившись к нижней границе прогнозного диапазона ЦБ РФ.

Эксперты отмечают в комментарии, что на данном этапе инфляционная картина складывается благополучно, последние недели данные по инфляции выходят ниже средних значений 2017-2021 годов за сопоставимые периоды, и, по их оценкам, регулятор может понизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов (до 16% годовых) на заседании в декабре текущего года.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.