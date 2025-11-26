Цена палладия, вероятно, пока продолжит консолидацию в диапазоне $1340-1500/унц. - "Финам"

Котировки палладия, вероятно, продолжат консолидацию в диапазоне $1340-1500 за тройскую унцию в ближайшие месяцы, полагает ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин.

Спотовые цены на платину и палладий выросли в текущем году примерно на 70% и 54% соответственно, констатирует эксперт. По состоянию на 25 ноября 2025 года тройская унция палладия стоила на рынке около $1390. Такая сильная динамика цен на эти ведущие платиноиды стала возможной в основном благодаря поддержке от рекордного ралли цен на золото и серебро, отмечает Потавин.

"По нашему мнению, котировки палладия в ближайшие месяцы продолжат консолидацию в диапазоне $1340-1500/унцию. Мы полагаем, что снижение цен в район $1200/унцию возможно в перспективе 2026 года в случае торможения темпов мирового экономического роста", - пишет аналитик в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.