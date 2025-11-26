Риски краткосрочного ухода курса рубля ниже 11 руб./юань сохраняются - ПСБ

Риски краткосрочного ухода курса валютной пары юань/рубль ниже уровня в 11 рублей за юань сохраняются, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Ожидаем в среду движения пары в диапазоне 10,8-11,3 руб. за юань. При этом национальная валюта продолжит получать поддержку со стороны экспортеров, аккумулирующих рублевую ликвидность, которая в конце недели пойдет на выплату налогов, - пишет эксперт в комментарии. - Отметим, что коррекционное восстановление юаня во вторник лишь частично снимает риски краткосрочного ухода китайской валюты под поддержку, расположенную на уровне 11 руб. за юань - данный сценарий продолжает оставаться значимо вероятным, учитывая повышенный уровень предложения в рамках налогового периода".

