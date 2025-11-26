Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2630-2730п в среду - ПСБ

Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2630-2730 пунктов в среду, считает управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова.

"Ввиду сохранения высокого уровня неопределенности, полагаем, что рынок будет волатильным и остро реагирующим на новости. В фокусе финансовые результаты "Московской биржи" за 3К25 и "Диасофта" за 6М25", - говорится в комментарии эксперта.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.