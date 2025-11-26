Триггеров для роста цены акций ВУШ Холдинга в ближайшие месяцы нет - "ВТБ Моя Аналитика"

Триггеров для роста котировок акций "ВУШ Холдинга" в ближайшие месяцы не видно, говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика".

Эмитент опубликовал результаты за 3К25 по МСФО.

Компания указывает на восстановление прибыльности во втором полугодии, отмечая рост выручки в Латинской Америке на 98% в третьем квартале. Снижение чистой прибыли против годовой давности объясняется "временным повышением процентных расходов".

"Триггеров для роста в ближайшие месяцы, с учетом завершения сезона в ключевых локациях присутствия, мы не видим. Вместе с тем полагаем, что основной негатив текущего года уже в цене", - указывают эксперты.

