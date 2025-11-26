Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций ВУШ Холдинга

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций "ВУШ Холдинга" с прогнозной стоимостью на уровне 110 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитика Георгия Горбунова.

"Результаты эмитента за 3К25 оказались практически на уровне наших ожиданий, превысив их лишь в части EBITDA. Давление на выручку оказали изменения в сезонной структуре спроса и увеличение доли более коротких транспортных поездок. Вместе с тем компания демонстрирует восстановление прибыльности благодаря оптимизационным мерам, реализованным в предыдущих кварталах", - отмечает эксперт.

Руководители "ВУШ Холдинга" отмечают расширение операций в Латинской Америке, где в ближайшее время состоится запуск сервиса в Ла-Серене и Вильяррике. Кроме того, до конца года планируется экспансия еще в четыре города в четырех странах, две из которых станут новыми для компании, что, на взгляд Горбунова, позитивно скажется на результатах уже в 4К25.

"Однако ввиду завершения сезона в основных локациях в России мы не видим мощных катализаторов для бумаги в краткосрочной перспективе. Сохраняем рейтинг "держать" с целевой ценой 110 руб. за акцию", - пишет аналитик инвестбанка в материале.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.