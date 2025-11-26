"БКС МИ" повысил оценку акций Adobe до "позитивной"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил оценку акций Adobe Inc. с "нейтральной" до "позитивной", прогнозная стоимость на горизонте года составляет $366 за штуку, сообщается в материале аналитика Сергея Потапова.

"Один из ключевых игроков в своих нишах занимает подавляющую долю рынка. Отчетность за III квартал 2025 года подтвердила устойчивое положение компании. Считаем, что весь негатив, связанный со слабыми темпами роста бизнеса и растущей конкуренцией со стороны генеративного ИИ, уже заложен в оценку, которую мы считаем привлекательной с учетом фундаментальной устойчивости бизнеса и значимой доли рынка", - указывает эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.