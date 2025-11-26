Ситуация на рынке ОФЗ вряд ли кардинально изменится в краткосрочной перспективе - ПСБ

Кардинальное изменение ситуации на рынке рублевых гособлигаций в краткосрочной перспективе маловероятно, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич.

Рынок ОФЗ продолжает консолидацию вторую неделю, что позволяет накапливать институциональными инвесторами позицию в среднесрочных и длинных госбумагах на аукционах Минфина, отмечает эксперт.

В среду, 26 ноября, рынку будут предложены два классических выпуска - 7-летний ОФЗ 26252 и новый 15-летний выпуск ОФЗ 26254 (это будет уже второй выпуск на рынке с купоном 13%).

"Выход из боковика ожидаем ближе к заседанию ЦБ (за одну-две недели); в краткосрочной перспективе ситуация вряд ли кардинально изменится - позитивные данные по инфляции нивелируются ускорением кредитования и ростом инфляционных ожиданий, сохраняя неопределенность на рынке относительно грядущего решения регулятора", - пишет Грицкевич в обзоре.

