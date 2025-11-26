Акции Черкизово справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "Черкизово" в настоящее время справедливо оценены российским фондовым рынком, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Эксперты умеренно положительно оценивают финансовые результаты компании за 9М25, которые оказались лучше ожиданий.

В то же время, отмечают они в комментарии, высокая долговая нагрузка давит на бизнес эмитента и его развитие. Инвестиционная программа на 2025 год сокращена из-за снижения субсидируемого финансирования и высокой стоимости заемного капитала.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.