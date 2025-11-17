"Эйлер" понизил прогнозную цену акций HeadHunter до 5400 руб

Аналитическая компания "Эйлер" понизила прогнозную стоимость акций МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter) до 5400 рублей за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 95% от текущего уровня, сообщается в материале экспертов.

Эмитент представил слабые результаты за третий квартал текущего года, констатируют аналитики: выручка выросла всего на 2%.

В то же время, отмечают они, компания сохранила высокую рентабельность по скорректированной EBITDA, что создает хороший фундамент для будущей выплаты дивидендов. По оценкам "Эйлер", дивидендная доходность на горизонте двенадцати месяцев может составить 17%.

Эксперты аналитической компании понизили свои прогнозы с учетом результатов за третий квартал и текущей конъюнктуры рынка труда, что полностью нивелировало позитивный эффект от снижения безрисковой ставки. В результате прогнозная цена акции на горизонте года снизилась на 11% - до 5400 рублей за штуку, сообщается в обзоре. В то же время, говорится в нем, новая цена указывает на значительный потенциал роста от текущего уровня - 95%.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.