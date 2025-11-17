"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Магнита с целью 2760 руб

"Финам" открыл торговую идею "продавать акции "Магнита" с целью 2760 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 2,8%, стоп-приказ: 2892 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что в последней отчетности за I полугодие компания показала двузначный рост выручки и валовой прибыли, но чистая прибыль почти обнулилась на фоне роста процентных расходов и затрат по обслуживанию долга и интеграции новых активов, включая премиальную сеть. Дополнительное давление оказывают увеличение операционных расходов, снижение рентабельности и рост долговой нагрузки при неопределенности вокруг устойчивых дивидендов.

"С технической точки зрения акция находится в устойчивом нисходящем тренде и торгуется ниже уровня сопротивления после пробоя ключевой отметки, - указывают в "Финаме". - Текущая консолидация под сопротивлением указывает на формирование технического паттерна и повышает вероятность движения к более низким уровням поддержки. При объеме позиции в 6% и выставлении стоп-заявки на уровне 2892,0 руб., риск на портфель составит 0,11%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,54".

