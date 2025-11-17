"АКБФ" повысил прогнозную цену акций X5 до 4286,95 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" повысила прогнозную стоимость акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) с 3888,95 рубля до 4286,95 рубля за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков.

Совет директоров эмитента рекомендовал утвердить дивиденды за 9М25 в размере 368 руб. на акцию. Это стало главным корпоративным драйвером недели и ключевым сигналом о финансовой устойчивости компании, констатируют эксперты.

Менеджмент подтвердил прогноз роста выручки на 20%, до 4,7 трлн руб., и ожидает скорректированную EBITDA на уровне 272,6-282 млрд руб. При этом CAPEX повышен до 5,5% выручки, что отражает более амбициозные планы расширения сети и инфраструктуры, отмечают аналитики инвесткомпании.

"Мы улучшили прогнозы EBITDA и прибыли на 2025 год - чистая прибыль теперь оценивается в 84,4 млрд руб., заметно выше предыдущей оценки. На фоне этого совокупный дивиденд за 2025 год прогнозируется на уровне 568,6 руб. на акцию, что также превышает рыночные ожидания, - пишут эксперты АКБФ в обзоре. - Расчетная справедливая стоимость акции увеличена до 4286,95 руб., что предполагает 59% потенциала роста. Рекомендация остается прежней - "покупать".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.