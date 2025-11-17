Акции ТМК, Яндекса и Юнипро будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс

Акции "ТМК", "Яндекса" и "Юнипро" будут интересны на текущей неделе, полагает аналитик БКС Экспресс Василий Буянов.

"Акции "ТМК" в рамках среднесрочного нисходящего тренда приблизились к сильному уровню поддержки в районе 100 руб., при этом накопив серьезную перепроданность, - отмечает эксперт. - Текущий уровень трудно преодолеть не только психологически - его эффективность не раз подтверждалась ранее. В позитивном сценарии ожидаем, что акции разовьют кратковременный отскок и к концу недели будут торговаться в диапазоне 104,5-106 руб. за бумагу".

В акциях "Яндекса" с октября инвесторы активно пытаются развить восходящий тренд. Буянов напоминает, что в последний раз бумагам не удалось преодолеть локальный максимум, однако несколько коррекций смогли образовать восходящий уровень поддержки. "Кроме того, на более волатильном стохастическом осцилляторе уже образовалась перепроданность, которая подтверждает сигнал на покупку, - указывает стратег. - Ожидаем, что в ближайшее время акции "Яндекса" смогут развить рост до 4018-4055 руб.".

Акции "Юнипро" снова скорректировались до уровня поддержи, который образовали последние два локальных минимума октября. Кроме того, этот уровень был эффективен еще в 2022 году, когда волатильность на рынке была кратно выше, подчеркивает аналитик. Буянов полагает, что котировки компании продолжат движение в боковике и к концу недели будут торговаться в коридоре 1,385-1,41 руб. в позитивном сценарии.

