Совкомбанк сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг МТС

Совкомбанк сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг ПАО "МТС", сообщается в обзоре аналитиков.

Компания в целом отчиталась за 3К25 по МСФО в рамках прогнозов, отклонения по выручке и EBITDA незначительные, за исключением FCF, ставшим положительным, констатируют эксперты.

"Мы сохраняем наш позитивный взгляд на компанию и рекомендацию "покупать". Прогнозная дивидендная доходность составляет 17% и является "гарантированной" из-за потребностей основного мажоритария АФК "Система", - пишут аналитики в материале банка. - Ожидаем отложенного IPO "дочек". Согласно нашим оценкам это может увеличить капитализацию МТС на 28%. Дополнительным фактором роста акционерной стоимости является потенциальная продажа башенного бизнеса. Оцениваем стоимость этого бизнеса в 30% текущей капитализации МТС. Деньги от продажи, скорее всего, будут направлены на погашение долга, что увеличит акционерную стоимость".

