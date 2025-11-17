Прогнозная цена акций Ростелекома на горизонте года - 101 руб. - "ВТБ Моя Аналитика"

"ВТБ Моя Аналитика" позитивно оценивает акции ПАО "Ростелеком", прогнозная стоимость на горизонте года составляет 101 рубль за штуку, говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала.

"Считаем отчетность эмитента за 3К25 нейтральной. Акции компании особо чувствительны к изменению ключевой ставки ЦБ РФ и могут выиграть от ее снижения. Также "Ростелеком" ждет снижения ставок для проведения IPO РТК-ЦОД и ГК "Солар". На наш взгляд, это сильно поддержит цену. Мы позитивно смотрим на акции компании, наша цель на двенадцать месяцев - 101 рубль", - пишут эксперты.

