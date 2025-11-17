Прогнозная цена акций Ростелекома на горизонте года - 69 руб. - ПСБ

Прогнозная стоимость акций ПАО "Ростелеком" на горизонте года составляет 69 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитика банка ПСБ Екатерины Крыловой.

"Результаты эмитента за 3К25 по МСФО считаем неплохими, хотя они несколько не дотянули до ожиданий рынка. Пока мы смотрим нейтрально на компанию, таргет на двенадцать месяцев по обыкновенным акциям - 69 рублей за штуку. В фокусе смягчение денежно-кредитной политики, что положительно скажется на финансовых результатах "Ростелекома", - пишет эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.