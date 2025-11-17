"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Интер РАО" с прогнозной стоимостью на уровне 4,6 рубля за штуку, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер".

Эмитент представил результаты за девять месяцев 2025 года по МСФО.

Они подтверждают стабильность бизнеса на фоне умеренного роста ключевых операционных показателей, отмечают эксперты.

Чистая прибыль в III квартале просела на фоне роста ставки налога на прибыль с 20 до 25%.

Компания продолжает укреплять операционную базу, наращивает инвестиции в обновление инфраструктуры и сохраняет предсказуемость корпоративной политики, в том числе в части дивидендов, где менеджмент не планирует пересматривать подход.

"Наш таргет по акциям "Интер РАО" - 4,6 рубля ("покупать")", - говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.