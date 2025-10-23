S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 6650-6740п в четверг - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, будет двигаться в диапазоне 6650-6740 пунктов на торгах в четверг, баланс рисков на предстоящую сессию нейтральный при средней волатильности, считает аналитик Freedom Finance Global Арайлым Канаткызы.

"Несмотря на вчерашнюю коррекцию S&P 500, технические факторы продолжают указывать на усиление позиций "быков", - отмечает эксперт в комментарии. - В районе 6550 пунктов сформировалась ключевая зона поддержки. Ее пробой станет сигналом к пересмотру краткосрочного баланса рисков. Пока же базовым сценарием остается постепенное восходящее движение в рамках симметричного канала, чьи границы сохраняются нетронутыми. До исторического максимума 6765 пунктов бенчмарку остается около 1%. Именно эта отметка выступает ближайшей целью покупателей".

Эксперт также указывает, что в центре внимания инвесторов оказались новости об ужесточении ограничений в отношении России. Накануне Белый дом объявил о введении прямых санкций против ее крупнейших нефтяных компаний - "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа", чтобы оказать давление на Кремль с целью добиться прогресса в урегулировании конфликта в Украине. Цены на нефть отреагировали на эту новость скачком почти на 3%, что может спровоцировать ускорение инфляции в Штатах.

Кроме того, рынок продолжает оценивать риски, связанные с возможным введением новых ограничений на экспорт ПО в Китай, что оказывает давление на технологический сектор.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.