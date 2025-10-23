ЦБ РФ может снизить ставку на 100 б.п. в пятницу - банк "Санкт-Петербург"

ЦБ РФ может снизить ключевую ставку на 100 б.п. в пятницу, 24 октября, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург".

"Опубликованные в среду данные за октябрь указали на сохранение инфляционных ожиданий населения РФ у 12,6%, несмотря на удорожание товаров-маркеров и на негативный новостной фон вокруг бюджета и повышения НДС, - пишут аналитики. - Ожидаемая инфляция у респондентов без сбережений за месяц ушла с 14,1% до 13,8%, минимума с сентября 2024 года. Наблюдаемая инфляция в октябре снизилась на 0,6 п.п. до 14,1%, минимальных уровней с мая 2024 года. С учетом всех вводных инфляционные ожидания могли заметно вырасти в октябре, по аналогии с ценовыми ожиданиями бизнеса. Это не произошло, что может побудить Банк России снизить ставку не на 50 б.п., а на 100 б.п.".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.