"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Татнефти с целью 523,2 руб

"Финам" открыл торговую идею "продавать акции "Татнефти" с целью 523,2 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,99%, стоп-приказ: 619,8 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что фундаментальные показатели демонстрируют резкое ухудшение: чистая прибыль рухнула на 45%, выручка снизилась на 9,8%, а прибыль до налогообложения сократилась на 46%. Прогнозируемые дивиденды в 21,5 руб. на акцию предлагают скромную доходность 3,3-3,5%, что недостаточно для компенсации рисков дальнейшего снижения операционных показателей.

"С технической точки зрения актив находится в фазе устойчивого нисходящего тренда, формируя последовательно более низкие минимумы и максимумы. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 619,8 руб. риск на портфель составит 0,55%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,15", - указывают в "Финаме".

