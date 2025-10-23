Снижение ставки ЦБ РФ в октябре может составить 50-100 б.п. - ПСБ

Снижение ключевой ставки Банка России по итогам заседания в пятницу, 24 октября 2025 года, может составить 50-100 базисных пунктов (б.п.), говорится в комментарии аналитика банка ПСБ Дениса Попова.

"Стабильность инфляционных ожиданий населения на фоне умеренного и предсказуемого роста ценовых ожиданий предприятий - сильный аргумент в пользу продолжения снижения ключевой ставки в предстоящую пятницу. Мы прогнозируем ее снижение на 50-100 б.п. При повышенной оценке проинфляционных рисков регулятор может ограничить шаг снижения ставки до 50 б.п. Если регулятор фиксирует усиление рисков переохлаждения экономики, то целесообразно продолжить динамичное снижение ключевой ставки (минус 100 б.п.)", - пишет эксперт.

