Индекс Мосбиржи, возможно, будет торговаться в диапазоне 2520-2600п в четверг - ПСБ

Российский рынок акций останется в четверг под давлением со стороны геополитического фактора, индекс Мосбиржи, возможно, будет торговаться в диапазоне 2520-2600 пунктов, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Давление на российские акции со стороны геополитического фактора сохранится, что будет способствовать дальнейшему смещению рынка к минимумам месяца. Целевым диапазоном по индексу Мосбиржи в четверг может выступить коридор 2520-2600 пунктов. В такой ситуации открытие длинных позиций несет на себе повышенные риски", - пишет эксперт в комментарии.

"Лучше рынка", по мнению Зварича, в четверг могут выглядеть IT-компании на фоне согласия правительства РФ отложить отмену льгот по НДС на российское программное обеспечение.

"Хуже рынка", отмечает он, могут быть акции "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа", где дополнительное давление будет создавать планируемое с 21 ноября введение на компании санкций со стороны США.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.