23 октября 2025 года 11:11
Инвесторам стоит обратить внимание на акции IT-компаний - "ВТБ Мои Инвестиции"
Инвесторам стоит обратить внимание на акции российских IT-компаний, считает инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Станислав Клещев. "Переход администрации США к санкциям в отношении РФ означает эскалацию геополитических рисков и новое давление на рынок акций, - отмечает эксперт в комментарии. - Вместе с тем, введение ограничений в отношении крупных экспортеров может иметь положительный эффект на курс рубля. "Лукойл" и "Роснефть" в изменившихся условиях будут склонны в большей степени возвращать деньги в Россию - не только текущую валютную выручку, но и накопленные ранее ресурсы. Это может стать значимым фактором в пользу более крепкого рубля в течение более продолжительного периода". На этом фоне краткосрочная привлекательность квазивалютных инструментов (акции экспортеров, валютные облигации) может померкнуть, полагает Клещев. По его мнению, интересной может быть покупка акций компаний, ориентированных на внутренний рынок, против индекса Мосбиржи. Особенно это касается акций IT-компаний на фоне отката идеи с введением НДС на ПО. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
.
23 октября 2025 года 17:11
