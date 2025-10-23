"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку акций ММК

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку перспектив цены акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК), сообщается в комментарии аналитика Анастасии Поповой.

Эмитент представил операционные и финансовые результаты за III квартал и 9М25.

"Компания отчиталась на уровне наших ожиданий. В целом вышли ожидаемо слабые результаты, и, несмотря на положительный денежный поток, не ждем дивидендов за III квартал. Считаем, что отрасль начнет восстанавливаться только с I полугодия 2026 года, что позволит ММК постепенно улучшить финансовые и операционные результаты, - пишет эксперт. - Сохраняем "нейтральный" взгляд на акции. На данный момент мультипликатор Р/Е торгуется выше 20х против исторических 6,6х - по причине крепкого рубля и низких цен на прокат на фоне слабого спроса как в целом по году, так и по окончании строительного сезона".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.