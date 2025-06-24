Торговый диапазон для индекса Мосбиржи до конца лета - 2700-2900 пунктов - Freedom Finance Global

Торговый диапазон для индекса Мосбиржи до конца лета составляет 2700-2900 пунктов, говорится в комментарии ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой.

"Российский фондовый рынок открыл торги во вторник сильным падением, но во второй половине дня его темпы немного замедлились, - пишет эксперт. - Можно считать, что ирано-израильский конфликт и его последствия уже отыграны российским фондовым рынком, и теперь инвесторы ожидают других событий, среди которых может быть новое снижение ключевой ставки ЦБ РФ, что наверняка будет воспринято неоднозначно, и возможное возобновление переговоров с Украиной, а также новые санкции ЕС, которые все еще обсуждаются".

По мнению Мильчаковой, финансовые результаты за второй квартал 2025 года у российских эмитентов могут быть весьма неоднозначными из-за слабой динамики цен на нефть, санкций и замедления роста экономики в целом. Наиболее интересны для покупок на непростом геополитическом фоне - дивидендные акции, а также бумаги банковского сектора и розничной торговли, считает аналитик инвесткомпании.

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