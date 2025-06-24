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24 июня 2025 года 14:41

"БКС МИ" подтверждает парную торговую идею "Лонг в акциях Полюса против Норникеля"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает парную торговую идею "Лонг в акциях "Полюса"/Шорт в акциях "Норильского никеля", открытую 2 апреля 2025 года, говорится в комментарии инвесткомпании.

"За 2,5 месяца с открытия спред достиг 11,3%, или 8,6% с учетом стоимости фондирования. Это вдвое выше, чем месяц назад, - отмечают аналитики. - Акции "Норникеля" продолжают торговаться с оценкой по мультипликатору P/E, которая в текущих ценах более чем двукратно превышает среднеисторические 8х. По нашим расчетам, бумага излишне перегрета - ждем нормализации".

Эксперты ждут, что рынок со временем переоценит стоимость бумаг "Норникеля", в меньшей степени - "Полюса" Основные предпосылки - сохраняющееся давление на рынке цветных металлов и крепкий курс рубля.

"Нестабильность геополитического фона поддержит спрос на золото со стороны мировых центробанков, которые преимущественно не отходят от планов дальнейшего наращивания золота в резервах, - указывают стратеги БКС. - Вследствие этого, ожидаем дальнейшего расширения спреда в бумагах".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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