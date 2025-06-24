ПСБ подтверждает прогнозную цену акций МТС на уровне 290 руб

Банк ПСБ подтверждает прогнозную цену акций "МТС" на уровне 290 рублей за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Екатерины Крыловой.

На ГОСА акционеры "МТС" ожидаемо утвердили дивиденды по итогам 2024 года в размере 35 руб./акцию, доходность - 15%. Последний день для покупки - 4 июля.

"Компания четко соблюдает дивидендную политику (действует на 2024-2026гг), где указано, что целевым уровнем является не менее 35 рублей на обыкновенную акцию в течение каждого календарного года, - отмечает эксперт банка. - Хорошая доходность делает бумаги "МТС" интересными для дивидендных инвесторов. С точки зрения финансового результата компания находится под давлением сложных макроэкономических условий и, прежде всего, высокой ставки".

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